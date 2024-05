Duas apostas realizadas em lotéricas do Recife acertam a quina da Mega-Sena

A- A+

Duas apostas do Recife acertaram cinco números do concurso 2721 da Mega-Sena, sorteada nesta terça-feira (7). Os apostadores receberão o prêmio de R$ 36.177,84.

O prêmio principal acumulou e, para o próximo sorteio, quem acertar os seis números dentre os 60 dispostos na cartela da Mega-Sena deve levar para casa 40 milhões.

No sorteio desta terça, 81 apostas acertaram a quina da Mega-Sena. As duas realizadas no Recife foram feitas na Loteria Ponto da Sorte, no bairro da Soledade, e na Loteria Loto Shopping, localizada dentro do Shopping Recife, em Boa Viagem.

Curiosidade do concurso anterior

No concurso anterior, o 2720, da Mega-Sena, 66 jogos acertaram as cinco dezenas da loteria e ganharam prêmio no valor de, pelo menos, R$ 1.878,49, cada. E detalhe: nesse concurso, das seis dezenas premiadas, cinco delas aparecem no 18º episódio da primeira temporada da série "Lost".

Os números sorteados, no último sábado (4) foram 08, 15, 16, 23, 42 e 43. E na série, o personagem Hugo Hurley, interpretado pelo ator Jorge Garcia, fica milionário ao jogar a sequência 4, 8, 15, 16, 23 e 42.

E a Loteria Ponto da Sorte e a Loteria Loto Shopping também deram sorte aos seus apostadores, cada uma com três jogos premiados.

