O prêmio da Mega-Sena ficou novamente acumulado. Pois ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.576, com sorteio realizado nesta quarta-feira (22). Os números sorteados foram: 32, 29, 43, 35, 38 e 33.

Mas duas apostas realizadas em Pernambuco acertaram a a quina, uma no município do Cabo de Santo Agostinho - na Região Metropolitana do Recife - e outra em Cabrobó - no Sertão do Estado.

O jogo no Cabo de Santo Agostinho foi feito na lotérica A Milionária em um bolão com 13 cotas. Como a aposta foi de sete números, o prêmio a ser dividido tem um total de R$ 89.163,62.

Já em Cabrobó, a pessoa que acertou cinco dezenas do concurso fez uma aposta simples - com seis números - e vai receber R$ 44.581,85.

O valor do próximo concurso, que será realizado neste sábado (25), será de R$ 63 milhões.

