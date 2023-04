Duas apostas em Pernambuco acertam a quina e levam R$ 18 mil como prêmio

A- A+

Somente uma pessoa acertou todos os números da Mega-Sena. A aposta, de São Paulo, levou R$ 46.558.149, 50 como prêmio. Os números sorteados foram: 17 - 14 - 39 - 60 - 32 - 36.

Outras 239 apostas acertaram cinco números e levarão cada R$ 18.062,58. Entre elas, duas de Pernambuco.

Todas as apostas foram simples - com seis números. Um jogo foi realizado no município de Caruaru, na Mega Sorte Loterias; e o outro foi no Recife, na Loteria Avenida Recife.

O próximo sorteio tem um prêmio estimado em R$ 3 milhões, de acordo com a Caixa Econômica.

