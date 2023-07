Duas apostas em Pernambuco acertam cinco dezenas da Mega e ganham R$ 37,3 mil

A- A+

Duas apostas em Pernambuco estão entre 82 que acertaram cinco dezenas do concurso o concurso 2615 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado nesta quinta-feira (27). Cada uma delas vai ganhar R$ 37.333,91.



Ninguém, porém, acertou as seis dezenas, levando a Mega-Sena a acumular, com expectativa de prêmio para o próximo sorteio, este sábado (29), de R$ 40 milhões.



As apostas ganhadoras da quina em Pernambuco, todas simples - marcadas apenas seis dezenas -, foram feitas na capital e no Sertão.



No Recife, a pessoa usou loteria em canais eletrônicos. A do Sertão foi feita em Petrolina, na loteria Velho Chico.

Já 5.737 apostas acertarm quatro dezenas e, pela quadra, cada uma receberá R$ 762,31.

