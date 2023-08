Duas apostas em Pernambuco acertam cinco dezenas da Mega-Sena e ganham quase R$ 50 mil

A- A+

Leia também

• Entenda propostas de mudanças na tributação para super-ricos

• Lula sobre taxação de fundos de super-ricos: "Sempre estão encontrando jeito de burlar lei"

• Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 42 milhões

Sem ganhador no prêmio principal, que acumulou, o concurso 2626 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (29), teve 51 apostas que acertaram cinco dezenas. Entre as ganhadores da quina, estão duas apostas feitas em Pernambuco, e cada uma receberá R$ 48.782,47.



As apostas pernambucanas foram feitas no Recife, através de Internet banking, e em Belo Jardim, no Agreste do Estado, na Neves Loterias. As duas foram jogos simples, nos quais são marcadas somente seis dezenas.



Além dos 51 ganhadores na quina, houve mais 3.431 apostas que acertaram a quadra, e cada uma terá R$ 1.035,89.



As seis dezenas sorteadas foram:

01

09

13

16

52

59.





Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e deve pagar R$ 42 milhões no próximo sorteio, quinta-feira (31).

Veja também

BRASIL CVM multa em R$ 102 milhões "Faraó dos Bitcoins" por fraude