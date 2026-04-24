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Caixa Econômica Federal Duas apostas simples de R$ 3 acertam a Quina e levam R$ 16 milhões cada; confira as dezenas Valor de R$ 32.971.816,14 é o maior do ano até o momento

Precisou de pouco para duas pessoas ficarem milionárias com a Quina. Duas apostas simples de R$ 3,00 cada dividiram o prêmio de R$ 32.971.816,14, o maior do ano até o momento, ao acertarem as cinco dezenas. Com isso, cada uma conquistou R$ 16.483.908,07.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas foram feitas na cidade de Palotina, no Paraná, e na cidade de São Paulo. O concurso 7.008 sorteou as seguintes dezenas: 14 - 23 - 47 - 55 - 78.

As 96 apostas com 4 acertos certos levaram R$ 8.236,55 cada. As 7.374 apostas com 3 acertos levaram R$ 102,12 cada e as 170.049 com 2 dezenas certas ficaram com R$ 4,42 cada.

Para apostar na Quina, é preciso escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. O palpite mínimo custa R$ 3,00. Para o prêmio máximo, é preciso acertar as cinco dezenas. Os sorteios são realizados sempre de segunda-feira a sábado.

O próximo concurso da Quina será realizado nesta sexta-feira (24), com uma estimativa de prêmio de R$ 600 mil. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios ocorrem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

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