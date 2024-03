Duas pessoas acertam quina da Mega-Sena em Pernambuco e garantem prêmio de R$ 39 mil

A- A+

Duas apostas pernambucanas acertaram cinco números do sorteio da Mega-Sena desta terça-feira (5). Os sortudos, do Recife e Jaboatão dos Guararapes, receberão o prêmio de R$ 39.392,16.

O concurso foi realizado com atraso nesta edição, às 20h, por problemas operacionais. Seu resultado sorteou os números 04 - 13 - 18 - 39 - 55 - 59. Um bolão recebeu o prêmio de R$ 206,4 milhões, o maior prêmio do ano e um dos maiores da história dos concursos regulares, que excluem o prêmio da Mega da Virada.

Tanto no Recife quanto em Jaboatão dos Guararapes os apostadores fizeram suas apostas via internet.

As duas apostas foram simples, ou seja, com o preenchimento de seis números, no valor de R$ 5.



