Dubai desbanca Lisboa e se torna o melhor destino para nômades digitais; veja lista

Para executivos que se tornaram nômades digitais por conta da pandemia não há lugar mais acolhedor do que Dubai.



É o que aponta uma pesquisa da corretora Savills, que classificou 20 mercados de imóveis residenciais de acordo com seu apelo para quem trabalha em home office. Dubai desbancou Lisboa — líder do ranking no último ano — que agora ocupa a quinta posição na preferência desse grupo.

Segundo a pesquisa, fintechs e instituições já consolidadas de serviços financeiros estão em rápido crescimento em Dubai, atraindo uma enxurrada de trabalhadores seniores para trabalhos em sistema híbrido. A maior parte deles foi afetada pelos mais de 200 mil cortes de empregos na indústria de tecnologia neste ano.

— Muitos foram afetados por demissões em empresas globais de tecnologia. Eles estão explorando a cidade como base para apoiar esses setores prósperos — disse Swapnil Pillai , pesquisador do Oriente Médio da Savills.

Veja o ranking dos destinos ideais

1. Dubai

2. Málaga

3. Miami

4. Abu Dhabi

5. Lisboa

6. Barbados

7. Barcelona

8. Palma

9. Algarve

10. Santa Lucia

11. Ilhas Cayman

12. Dubrovnik

13. Malta

14. Antígua

15. Côte d'Azur

16. Ilhas Maurício

17. Atenas

18. Chipre

19. Bahamas

20. Toscana

Modelo híbrido

A mudança para o trabalho híbrido levou muitos executivos a encontrar novas casas em outras partes do mundo, muitas vezes em cidades costeiras, com clima quente e aeroportos de fácil acesso.

Os trabalhadores ainda vão ao escritório em media 1,75 dia por semana, de acordo com um estudo da consultoria AWA , que descobriu que 37% dos empregadores planejam reduzir o espaço de seus escritórios como resultado desse movimento.



Enquanto isso, à medida que os preços dos aluguéis aumentam nos hotspots dos nômades digitais, a acessibilidade de apartamentos de primeira linha para aluguel se tornou um fator crucial na decisão de para onde se mudar a seguir.

Lisboa, que liderou o ranking do ano passado, caiu para o quinto lugar à medida que os aluguéis disparam na cidade. Por outro lado, Málaga, cidade espanhola que estreia no ranking, ficou atrás apenas de Dubai.

Miami também é procurada

Logo atrás da cidade espanhola está Miami, que ocupa o terceiro lugar. Uma mistura de impostos baixos, preços de aluguel mais em conta e praias populares fazem da cidade da Flórida um destino ideal para aqueles que se mudam de centros financeiros como Nova York e Chicago.

Ainda assim, a demanda insaciável significa que aqueles que se mudam para Miami com suas famílias enfrentam uma competição acirrada por uma educação de alta qualidade para seus filhos.

— Esse grupo elevou a demanda por propriedades de luxo a seus níveis mais altos e tornou a busca por escolas particulares muito desafiadora —disse Cyril Bijaoui , um corretor imobiliário do Corcoran Group com sede em Miami Beach.

