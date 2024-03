A- A+

loteria Dupla de Páscoa: loteria especial supera Mega-Sena com valor de R$ 35 milhões; saiba como apostar Semana Santa terá apenas dois concursos da Mega-Sena, com próximo e último sorteio sendo neste sábado

A Semana Santa terá o primeiro concurso especial das loterias da Caixa Econômica Federal neste sábado (30). As apostas da Dupla de Páscoa, estimada em R$ 35 milhões, podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas, no app da Caixa ou no site oficial. O valor é superior aos R$ 4 milhões que a Mega-Sena irá sortear na mesma data, pois nesta quinta-feira (28) não haverá sorteio. Nesta Semana Santa, a Caixa irá organizar apenas dois sorteios da Mega, o primeiro na terça-feira (26) e o último no sábado (30).

Como os demais sorteios especiais, a Dupla da Páscoa não irá acumular. "Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e, assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade", explica a Caixa, em nota.

Como apostar

O apostador deve escolher de seis a 15 números dentre os 50 disponíveis. São dois sorteios por concurso e ganha acertando três, quatro, cinco ou seis números no primeiro ou segundo sorteio. O apostador pode pedir para o sistema da Caixa escolher os números. A aposta simples sai por R$ 2,50.

Os apostadores também podem participar de bolões para aumentarem as chances de levarem o prêmio.

Há duas opções. A primeira delas é formar um grupo, escolher os números e marcar as cotas, antes de registrar a aposta em uma lotérica. "Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente", explica a Caixa.

A segunda possibilidade adquirir cotas de bolões nas próprias lotéricas. Na Dupla de Páscoa, os bolões têm valor mínimo de R$ 10, e cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50.

Veja também

energia elétrica Eletrobras leva os dois primeiros lotes do megaleilão de energia da Aneel