Feneart Na Fenearte, nova gestão do CECON reforça protagonismo no turismo de negócios e divulga estratégias Agenda recoloca o Pernambucano Centro de Convenções no mapa dos grandes encontros

A 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), que acontece no Pernambuco Centro de Convenções (CECON), aproveitando a grande movimentação de visitantes e a visibilidade gerada pela maior feira de artesanato da América Latina, a nova diretoria do equipamento gerido pelo Consórcio CID Convenções Pernambuco, foi apresentada, grupo mineiro que comprou o equipamento em 2022.



A nova direção, que está há 60 dias à frente da gestão, apresenta à imprensa os primeiros resultados do trabalho e seu planejamento para os próximos meses. O foco é consolidar ainda mais o protagonismo do CECON no turismo de negócios de Pernambuco.

Sob a liderança do CEO Antônio Peçanha, do Diretor de Operações Thiago Soares, da gerente comercial Gabriela Diaz, a nova gestão tem priorizado ações de modernização e eficiência operacional.



Os primeiros 60 dias foram marcados por investimentos em conforto térmico com a modernização do sistema de condicionador de ar, revitalização do paisagismo e iluminação, reestruturação das equipes, além da revisão de contratos e parcerias.



“Assumimos o compromisso de requalificar o Pernambuco Centro de Convenções para oferecer aos clientes e visitantes um equipamento moderno, versátil e competitivo, informa o Diretor de Operações Thiago Soares.



Com um pavilhão de feiras de 20 mil m², sendo o maior do Nordeste, e teatro para 2,4 mil pessoas, estacionamento amplo, com aproximadamente 2 mil vagas, e localização estratégica, o CECON está preparado para receber eventos de grande porte que não encontram estrutura compatível em outros espaços da Região Metropolitana do Recife.



"O Pernambuco Centro de Convenções mantém diferenciais únicos, que o tornam um equipamento estratégico e essencial para o turismo de negócios do Estado, como a flexibilidade de espaços, a capacidade de receber feiras, congressos e shows simultaneamente, além de sua relevância para a economia", diz o CEO Antônio Peçanha.



Turismo de Negócios

Segundo dados divulgados pela EMPETUR em 2024, o turismo de negócios continua sendo uma das atividades econômicas mais importantes para o Estado, movimentando hotéis, restaurantes, transporte, comércio e fortalecendo a imagem de Pernambuco no cenário nacional e internacional.

Concessão

O contrato de concessão do Pernambuco Centro de Convenções, transferido para a iniciativa privada, em 2022, está sob responsabilidade do Consórcio CID Convenções Pernambuco, formado pelas empresas Conata Engenharia, Infracon Engenharia e Dezembro Eventos.



Durante a abertura da Fenearte, estiveram presentes os representantes das empresas que compõem o consórcio: Alexandre Manata (Conata), Wesley Bambirra (Infracon) e Cristiano Lima, conhecido como Nenety (Dezembro Eventos).



Pernambuco Centro de Convenções em números

Auditórios 1+2+3

Capacidade: 1.800 pessoas (450 em cada)

Tamanho: 1.400m²

Teatro Guararapes

Capacidade: 2.396 pessoas

1.050 m² de palco

Pé direito 10,25m²

24,5m de boca de cena

Pavilhão de Feiras

18.670m²

Pé direito 11m

8 Portões de acesso e 1 entrada principal

Mezanino

2.300m²

Pé direito 4m

Cozinha de apoio

Teatro Beberibe

capacidade: 378 pessoas

90,30m² de palco

Pé direito 6m

Auditórios Brum e Ribeira

capacidade: 202 lugares (cada)

65m²

Pé direito 6m

Salas Multifuncionais

3 salas

40m² cada

Pé direito 3,5m

Hall do Guararapes (Área de exposição)

3.700m²

Pé direito 4m

Área Externa

80.000m²

Estacionamento para 2.000 vagas

A nova gestão mantém parceria estratégica com o Governo do Estado e o Recife Convention Bureau para a captação de grandes eventos, atuando em conjunto em roadshows e feiras do setor para promover o destino.

