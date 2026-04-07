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dívidas Durigan: Ainda não temos data específica para pacote de endividamento Sobre o uso de recursos do FGTS, Durigan disse: "A gente tem avaliado isso junto com o Conselho do FGTS, mas há uma sinalização positiva por enquanto"

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, repetiu nesta terça-feira (7) que o pacote de medidas para conter o endividamento das famílias brasileiras ainda não tem data específica para sair.

"A política está sendo bem desenhada. A gente está checando com os parceiros envolvidos para poder anunciar já com tudo pronto para a população", disse Durigan após participar da posse do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS, no Congresso Nacional

Sobre o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Durigan disse: "A gente tem avaliado isso junto com o Conselho do FGTS, mas há uma sinalização positiva por enquanto".

Mais cedo, o ministro se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros ministros envolvidos nas discussões para apresentar propostas.

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