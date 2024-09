A- A+

BRASIL Durigan: Brasil cresce com baixa inflação, tem boas expectativas, motivos de celebração O secretário disse também que é motivo de celebração as medidas voltadas para os micro e pequenos empreendedores

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, abriu nesta quarta-feira, 25, sua participação na conferência anual do Mercado Livre, com uma mensagem positiva para a economia brasileira, dizendo que o Brasil está crescendo com baixa inflação. "Temos boas expectativas e motivos para celebração", disse o secretário.

Ele citou como um dos exemplos dos bons indicadores que a economia brasileira vem produzindo o IPCA- 15 de agosto, que subiu 0,13%, abaixo da taxa de 0,19% apurada em julho.

"Hoje tivemos um dado muito importante que a gente tem comemorado. É o IPCA-15 que foi divulgado agora de manhã. A expectativa era que viesse algo como 0,28%, veio 0,13%, com boas novidades, como por exemplo a alimentação em domicílio mostrando deflação, mostrando que o custo da alimentação das pessoas mais carentes está caindo", observou o secretário ao participar de evento promovido pelo Mercado Livre, em São Paulo.

Durigan disse que está na agenda diária da Fazenda o desenvolvimento do País, dos micro e pequenos empresários para aumentar suas atividades e gerar empregos. E isso, de acordo com ele, está funcionando porque o País tem crescido e a renda das famílias está sendo recomposta, o que é um ótimo resultado para o País.

"O Brasil tem dado bons resultados na balança comercial. Espero que muitos de vocês passem também a atuar com a exportação. É fundamental no mundo de hoje a gente avance. Enfim, acho que nós temos aqui uma série de boas notícias para dividir", disse Durigan ao se dirigir a uma plateia de empresários convidados do Mercado Livre.

O secretário disse também que é motivo de celebração as medidas voltadas para os micro e pequenos empreendedores e o crescimento da economia num ambiente de baixa inflação. Para Durigan, com a expectativa e a confiança da indústria em alta, o setor de serviços crescendo e o consumo aumentando gera um resultado fundamental para a economia.

O secretário, que participou do evento do Mercado Livre ao lado do diretor de Regulação do Banco Central (BC), Otávio Damaso, disse que a autoridade monetária tem trabalhado para ancorar as expectativas de inflação.

Ele citou o trabalho conjunto da Fazenda com o BC e acrescentou que o primeiro flanco deste trabalho é ajudar a gerar um ambiente de credibilidade para ajudar o País a ter uma taxa de juro mais baixa.

"É importante darmos credibilidade para que os juros caiam", disse acrescentando que a Fazenda tem buscado também formas de melhorar o ambiente de negócios no País e facilitar a abertura de empresas. Falou também que faz parte da agenda diária da Fazenda a retirada de burocracias e entraves ao crédito.

"Queremos que pequenas empresas tomem crédito e que os bancos passem a confiar nos pequenos", disse.

Ao falar sobre a reforma tributária, Durigan disse que o novo sistema tributário vai casar com a abertura do mercado financeiro e com o processo de digitalização que vem sendo desenvolvido pelo Banco Central.



