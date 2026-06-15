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arcabouço fiscal Durigan: cenário fiscal importa para inflação e juros, mas não é ele que causa os juros altos Falta de poupança e volatilidade do mercado de câmbio também são culpados, diz Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que há uma cultura de rentismo no Brasil que exige uma taxa de juros mais alta e argumentou que o cenário fiscal não é o único culpado para os juros altos no País. A declaração ocorreu em uma entrevista à Warren Investimentos gravada na última sexta-feira, 12, e divulgada nesta segunda-feira, 15.

"Eu acho que tem uma cultura do rentismo brasileiro que exige uma taxa de juros mais alta do que em outros países, mas sem dúvida nenhuma o fiscal faz parte desse debate. Ele não deve ser a resposta fácil, que se dá como placebo para tudo, mas o meu papel a frente da Fazenda é que a gente melhore o fiscal na maior medida que a gente puder", afirmou o ministro.

Segundo ele, a parte fiscal importa para inflação e juros, mas não é a causa dos juros altos. Ele citou como outros culpados para isso a falta de poupança e volatilidade do mercado de câmbio.

"Tem outros elementos que compõe essa colcha de retalhos. O fiscal é um deles, eu não estou fugindo da raia, mas outro dos elementos é a falta de poupança que nós temos no País, seja pública ou privada", completou Durigan.

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