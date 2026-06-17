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Ministério da Fazenda Durigan: Comércio com EUA era 25% da balança comercial do Brasil em 2003; agora, é perto de 9% Ministro da Fazenda citou a importância do crescimento das vendas de produtos brasileiros para países como Vietnã e China

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 17, que a participação dos Estados Unidos na balança comercial brasileira vem caindo por causa de "fricções" na relação entre os países, de 25% em 2003 para cerca de 9% agora. Mesmo assim, o comércio exterior do Brasil tem se fortalecido por meio de exportações a outros países, ele afirmou

"Em 2023, era 12%. E, agora, estamos chegando a 9%. Por que? Porque, na relação, está sendo gerada fricção", disse o ministro, durante audiência pública conjunta das comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara. "O Brasil não está deixando de crescer, de exportar para todos os países do mundo."

Durigan citou a importância do crescimento das vendas de produtos brasileiros para países como Vietnã e China, além de regiões como Europa - beneficiada pelo acordo comercial entre União Europeia e Mercosul - e Oriente Médio.

Destacou, ainda, que o Brasil busca acordos com Singapura, Japão e países europeus fora da União Europeia, como Luxemburgo e Suíça.

O ministro disse, ainda, que o Brasil é beneficiado pela sua resiliência energética em um contexto de desajuste global criado pela guerra do Irã.

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