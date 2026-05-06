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Governo Federal Durigan confirma que o Novo Desenrola Brasil já está valendo Em entrevista à Jovem Pan News, o ministro da fazenda afirmou que grande parte do endividamento dos brasileiros vem de um período em que o Brasil tinha uma taxa de desemprego muito elevada

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 5, que o Novo Desenrola Brasil já está valendo e que o governo está acompanhando as primeiras integrações com as instituições financeiras.

Em entrevista à Jovem Pan News, o ministro afirmou que grande parte do endividamento dos brasileiros vem de um período em que o Brasil tinha uma taxa de desemprego muito elevada. Durigan disse ainda que o novo programa já tem R$ 2 bilhões em caixa, oriundos de recursos não resgatados no sistema financeiro

"Estamos tirando esse dinheiro da tesouraria dos bancos para colocar em um fundo privado, otimizando recursos do sistema financeiro para otimizar todo o sistema", afirmou. Durigan também disse que "caso haja necessidade, o governo já se predispôs a colocar mais R$ 5 bilhões no fundo".

Correios

Na entrevista, o ministro voltou a falar sobre a situação financeira delicada dos Correios. "Nunca deixei de mostrar a minha insatisfação com os Correios. Precisamos de um plano de reestruturação para a empresa. Do meu lado não existe nenhum tabu, porém não podemos achar que existem saídas fáceis para esse problema", afirmou.

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