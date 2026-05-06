Qua, 06 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta06/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Governo Federal

Durigan confirma que o Novo Desenrola Brasil já está valendo

Em entrevista à Jovem Pan News, o ministro da fazenda afirmou que grande parte do endividamento dos brasileiros vem de um período em que o Brasil tinha uma taxa de desemprego muito elevada

Reportar Erro
O ministro da Fazenda, Dario DuriganO ministro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 5, que o Novo Desenrola Brasil já está valendo e que o governo está acompanhando as primeiras integrações com as instituições financeiras.

Em entrevista à Jovem Pan News, o ministro afirmou que grande parte do endividamento dos brasileiros vem de um período em que o Brasil tinha uma taxa de desemprego muito elevada. Durigan disse ainda que o novo programa já tem R$ 2 bilhões em caixa, oriundos de recursos não resgatados no sistema financeiro

Leia também

• EUA está 'asfixiando' a economia do Irã, diz secretário do Tesouro

• Canetas emagrecedoras podem reforçar "economia moral da magreza"

• Fechamento de Ormuz "asfixia" a economia mundial, diz chefe da ONU

"Estamos tirando esse dinheiro da tesouraria dos bancos para colocar em um fundo privado, otimizando recursos do sistema financeiro para otimizar todo o sistema", afirmou. Durigan também disse que "caso haja necessidade, o governo já se predispôs a colocar mais R$ 5 bilhões no fundo".

Correios

Na entrevista, o ministro voltou a falar sobre a situação financeira delicada dos Correios. "Nunca deixei de mostrar a minha insatisfação com os Correios. Precisamos de um plano de reestruturação para a empresa. Do meu lado não existe nenhum tabu, porém não podemos achar que existem saídas fáceis para esse problema", afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter