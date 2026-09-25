Sex, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta25/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Ministério da Fazenda

Durigan defende política fiscal do governo Lula em artigo na 'The Economist'

Ministro da fazenda criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citando a alta do endividamento das famílias

Reportar Erro
O Ministro da Fazenda, Dario Durigan defende política fiscal do governo Lula em artigo na 'The Economist'O Ministro da Fazenda, Dario Durigan defende política fiscal do governo Lula em artigo na 'The Economist' - Foto: Washington Costa/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou a "política fiscal correta para o Brasil" e está focado na consolidação das contas públicas, em artigo de opinião assinado na revista The Economist. O titular da Fazenda abriu o texto declarando que, em janeiro de 2023, quando Lula retornou ao poder, "o Brasil estava no abismo" e com "a democracia em risco".

Durigan criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citando a alta do endividamento das famílias, o crescimento da fome, o desemprego médio de 12% e o manejo da pandemia de covid-19.

O ministro também afirmou que o País tem combinado níveis historicamente baixos de inflação e desemprego e citou a saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) e ganhos reais no salário mínimo e na renda média da população. Em relação à gestão das contas públicas, Durigan argumentou que os avanços sociais ocorreram em paralelo ao ajuste fiscal, destacando que o déficit primário caiu de pouco mais de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 para uma projeção de 0,6% do PIB em 2026.

Leia também

• Ibovespa cai aos 183 mil pontos com saída de ativos de risco no exterior

• Durigan: tudo indica que recurso para operações como "Dark Horse" veio do mesmo bolso de crime

• BC projeta IPCA em 12 meses de 3,1% no 1º trimestre de 2029, último número da série

O titular da Fazenda ressaltou ainda a aprovação do novo arcabouço fiscal em 2023, que manteve os gastos primários em cerca de 19% do PIB e abriu caminho para superávits futuros na proposta orçamentária de 2027, o que ajudou a "reduzir a pressão sobre a curva de juros dos títulos brasileiros". O ministro disse que a postura fiscal teve impacto neutro na dívida pública desde 2024, o que garantiu elevações de nota de crédito pelas agências de risco e queda relevante no risco de calote do País.

Além disso, Durigan destacou a articulação com o Congresso Nacional para a aprovação de mais de 80 medidas econômicas e o bloqueio de projetos que aumentariam despesas. Por fim, o ministro mencionou propostas para incentivar a presença de mulheres no mercado de trabalho, a capacitação profissional voltada para inteligência artificial e a consolidação de leis relativas a data centers, minerais críticos e transição energética, concluindo que o trabalho pela prosperidade do país vem sendo realizado desde 2023.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter