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ESCALA 6X1 Durigan defende que PEC da escala 6x1 seja votada no Senado nos mesmos moldes da Câmara Segundo o ministro, misturar outros temas a essa PEC pode prejudicar a tramitação do texto, que tem respaldo na sociedade

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu nesta quinta-feira (18) que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 seja votada no Senado nos mesmos moldes que foi aprovada na Câmara, sem incluir outros temas.

"Tenho defendido ao presidente Davi (Alcolumbre, presidente do Senado) que a gente deveria votar a PEC do fim da escala 6x1", disse Durigan, em entrevista ao portal Metrópoles. "Eu acho que o acordo que foi obtido junto à Câmara dos Deputados é um bom acordo."

Segundo o ministro, misturar outros temas a essa PEC - como a questão do trabalho flexível, que autorizaria o pagamento de acordo com as horas trabalhadas - pode prejudicar a tramitação do texto, que tem respaldo na sociedade.

"Acho que é o caso da gente avançar e eu não fecharia a porta para discutir, por exemplo, o espaço que uma negociação coletiva pode ter na definição de determinados itens do mundo do trabalho", disse Durigan.

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