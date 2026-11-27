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BRASIL Durigan deseja "bom trabalho" a Trabuco após Lula anunciar troca no Ministério da Fazenda Ministro também se colocou à disposição na transição do cargo

O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, desejou um "bom trabalho" a seu sucessor Luiz Trabuco após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar a troca no comando da pasta. Durigan ainda disse que Trabuco pode contar com ele e toda sua equipe na "chegada" ao cargo.

"Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada", disse o ministro em suas redes sociais.





O Planalto oficializou a escolha de Trabuco no início da noite desta quarta-feira. Ele atualmente é presidente do Conselho de Administração do Bradesco, mas já passou por várias posições no banco, em que começou a trabalhar com 17 anos.

De 2009 a 2018, foi presidente executivo e comandou a aquisição do HSBC Brasil, até hoje a maior operação desse tipo da instituição.

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