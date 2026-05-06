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FAZENDA Durigan diz lamentar que apenas Rondônia não tenha aderido à subvenção do diesel importado Ministro da Fazenda disse que decisão foi influenciada por "razões políticas"

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que 26 estados aderiram à subvenção de R$ 1,20 sobre o litro do diesel importado, e apenas Rondônia não formalizou a intenção de participar do programa.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Durigan confirmou que o governo de Rondônia não respondeu aos contatos do Executivo federal.

— Formalmente, todos os estados aderiram, menos um estado, que tivemos muita dificuldade de dialogar, o estado de Rondônia, não teve retorno, e não aderiu. Uma pena que a gente tenha um ponto fora da curva, como aconteceu assim.

O ministro da Fazenda ainda disse que lamenta que a decisão tenha sido influenciada por “razões políticas”.

— É lamentável que a gente tenha decisões políticas orientando a decisão do país nesse momento em que fazemos um esforço nacional em benefício da população. São razões estritamente políticas, se fossem técnicas, os outros 26 estados também apontaram isso para nós, tem uma série de governadores de oposição nesses estados — completou.

A subvenção foi anunciada entre as medidas anunciado em abril contra a alta do combustível.

Prevista em MP, ela será paga diretamente pela União, mas os estados que aderirem ao programa compensarão metade de seu valor (R$ 0,60 por litro). Segundo o governo, a medida se somará ao subsídio que já estava vigente de R$ 0,32 e viabilizará a importação do derivado necessária ao abastecimento do país. Juntando as duas medidas então, a subvenção seria de R$ 1,52 por litro do diesel importado.

Em contrapartida, os importadores deverão aumentar o volume vendido aos distribuidores e garantir o repasse do benefício aos preços ao consumidor.

A medida será aplicada pelo menos durante os meses de abril e maio de 2026 e terá custo de R$ 4 bilhões, sendo R$ 2 bilhões para a União e R$ 2 bilhões para os estados e o Distrito Federal.

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