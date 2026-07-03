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Relações internacionais Durigan diz que alvos de sanções dos EUA já eram investigados e critica interferência no Brasil Ministro afirma que PF já apurava casos e defende cooperação, mas vê interferência dos EUA no país

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (3) que as pessoas e empresas sancionadas pelos Estados Unidos por supostas ligações com facções criminosas já eram alvo de investigações conduzidas por órgãos brasileiros. Em entrevista ao g1, ele disse que a atuação do governo norte-americano gera preocupação por representar uma possível interferência em assuntos internos do país.

As declarações foram dadas no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de prisão temporária.

Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelo governo dos Estados Unidos nesta semana por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Já o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo das sanções, é considerado foragido.

Segundo Durigan, a investigação sobre os envolvidos já vinha sendo conduzida por autoridades brasileiras, incluindo a Polícia Federal e a Receita Federal.

"Essas empresas já estavam sendo investigadas no Brasil. Hoje mesmo a Polícia Federal realiza uma operação, o que demonstra que essas apurações já estavam em andamento há algum tempo", afirmou.

As sanções fazem parte da primeira rodada de medidas econômicas adotadas pelos Estados Unidos após o governo americano classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas internacionais.

Embora reconheça a gravidade da atuação dessas organizações, o ministro afirmou que o governo brasileiro espera maior transparência sobre os objetivos das ações americanas.

"Essas organizações causam terror à sociedade brasileira. O que nos preocupa é esse espaço de interferência dos Estados Unidos no Brasil sem que se saiba exatamente o que se pretende com isso", declarou.

Durigan também afirmou que o Brasil está disposto a compartilhar informações com as autoridades americanas sobre suspeitos de envolvimento com organizações criminosas, desde que haja reciprocidade na troca de dados entre os dois países.

De acordo com o ministro, no caso das sanções anunciadas nesta semana, houve cooperação entre os governos, com informações repassadas pelas autoridades brasileiras aos investigadores dos Estados Unidos.

A operação da Polícia Federal segue em andamento para localizar os demais investigados e aprofundar as apurações sobre o esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.

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