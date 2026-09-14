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Tarifas Durigan diz que depois das eleições haverá outro cenário para debater tarifaço com EUA Na avaliação do titular da Fazenda, os EUA estão impondo barreiras tarifárias ao mundo principalmente por causa da China, que tem dominado o mercado global

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira (14) que, depois das eleições de outubro no Brasil, haverá outro cenário para voltar a debater o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

"Como tem uma série de questões de interferência, de criar um clima no processo eleitoral brasileiro - muito em razão da família Bolsonaro, que gosta de fazer isso - a gente tem que esperar passar o pleito", disse o ministro em entrevista ao site Amado Mundo. Ele reforçou que o governo lançou três edições do plano Brasil Soberano, de apoio aos exportadores nacionais.

"Mas ainda assim tem algum impacto. Então, eu acho que depois das eleições nós vamos ter mais força e um momento político mais apropriado para voltar a negociar, porque não faz sentido", continuou Durigan.

Na avaliação do titular da Fazenda, os EUA estão impondo barreiras tarifárias ao mundo principalmente por causa da China, que tem dominado o mercado global.

Mais cedo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, disse que deve se reunir com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, no fim de setembro ou início de outubro, presencialmente. O encontro será em Milwaukee, onde ocorrerá a reunião de ministros de Indústria dos países do G20.

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