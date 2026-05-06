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Durigan diz que Desenrola para adimplentes terá como foco reduzir juros de dívidas

Nova etapa do programa também atenderá trabalhadores informais, segundo o ministro

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O ministro da Fazenda, Dario DuriganO ministro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou nesta quarta-feira que o governo vai lançar uma etapa do Novo Desenrola Brasil focada em adimplentes e trabalhadores informais.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Durigan disse que a renegociação será disponibilizada para consumidores que mantêm as dívidas em dia, mas que arcam com juros altos.

— Estamos estudando uma segunda rodada para quem está adimplente e tem juros alto. Seja uma pessoa que é informal, por exemplo. O informal no país não tem uma renda fixa por mês, um salário recorrente, uma loja com um histórico de recorrência, de recebimento. Então, ele tem de ir lá ganhar o seu dia a dia de maneira pontual e errática. E ele é quem mais toma juros caros no país — disse o ministro da Fazenda.

Ele disse que a medida está em fase de preparação e deve ser anunciada até o início de junho.

— Nós estamos estudando uma linha para os informais para ser anunciada no fim de maio, começo de junho — completou.

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O Novo Desenrola foi lançado pelo governo nesta segunda-feira. A primeira etapa é voltada para quem tem dívidas ativas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC). A renegociação deve ser feita diretamente com o seu banco, e já está disponível, segundo o ministro da Fazenda.

O programa também disponibilizará renegociações para dívidas financiadas pelo Fies. Dario disse nesta quarta que também estuda medidas para estimular a adimplência entre estudantes.

— Também aos adimplentes vai ser apresentado no futuro uma espécie de estímulo para que ele continue pagando em dia. E aqui é a discussão com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são os dois principais bancos que operam o Fies conosco — declarou.

Como funciona o Desenrola 2.0?
Crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

A dívida renegociada terá:

Para entrar no Desenrola, a pessoa deve procurar os canais oficiais dos bancos.

Quem pode participar do Desenrola 2.0?
Brasileiros com renda até 5 salários-mínimos (R$ 8.105).

Qual será o desconto aplicado no Desenrola 2.0?
O percentual vai variar de acordo com a modalidade de crédito e o tempo de atraso, confira:

Rotativo do cartão de crédito e cheque especial:

Crédito direto ao consumidor ou parcelamento do cartão de crédito:

Quais são contrapartidas de quem aderir ao Desenrola 2.0?
Para famílias:

Como o FGO participará do Desenrola?
O Fundo garantirá o crédito novo para que famílias renegociem dívidas atrasadas e serão utilizados como fonte de recursos para o FGO:

Como será o uso do FGTS para quitar dívidas?

O que muda no consignado do INSS?

O que muda no consignado do Servidor?

Como será a negociação no Fies?
Também haverá negociação para o Fies

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias:

Mais de um 1 milhão de estudantes serão beneficiados com a renegociação de suas dívidas.

Como será o Desenrola 2.0 para empresas?
Microempresas (Procred/FGO):
As mudanças para as microempresas, que tem faturamento anual de até R$ 360 mil, serão:

Pronampe/FGO
Para atender micro e pequenas empresas, ou seja, empresas com faturamento anual até R$ 4,8 milhões por ano, as alterações no Pronampe serão:

Inadimplência precoce: Acesso a crédito dobra entre jovens e acende alerta

Como será o Desenrola Rural?
Além de famílias, estudantes e empresas, os agricultores familiares, também terão a chance de sair da dívidas. O Desenrola Rural fará a regularização de dívidas e a reinserção produtiva de agricultores familiares, facilitando o acesso ao crédito rural.

Como funciona?
Amplia o prazo do Desenrola Rural, permitindo que mais agricultores familiares renegociem e liquidem suas dívidas antigas.

Esses agricultores são sobretudo de baixa renda. Esses agricultores são, sobretudo, de baixa renda.

O Desenrola Rural já beneficiou cerca de 507 mil produtores e, com a reabertura do prazo até 20/12/2026, pode alcançar mais 800 mil agricultores familiares, totalizando 1,3 milhão de pessoas.

Como era a primeira versão do Desenrola 2.0?
Em 2023, a primeira versão do programa beneficiou mais de 15 milhões de pessoas, com a negociação de R$ 53 bilhões em dívidas de diferentes setores. A política ajudou a reduzir o endividamento.

Há um diagnóstico no governo de que os bons números da economia e do mercado de trabalho não estão se refletindo em ganho de popularidade para Lula já que parte relevante do orçamento vem sendo usada para pagar dívidas. Segundo o Banco Central, quase 30% (29,7%) da renda dos brasileiros está sendo consumida pelo pagamento de dívidas, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2005.

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