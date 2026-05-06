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desenrola brasil Durigan diz que Desenrola para adimplentes terá como foco reduzir juros de dívidas Nova etapa do programa também atenderá trabalhadores informais, segundo o ministro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, confirmou nesta quarta-feira que o governo vai lançar uma etapa do Novo Desenrola Brasil focada em adimplentes e trabalhadores informais.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Durigan disse que a renegociação será disponibilizada para consumidores que mantêm as dívidas em dia, mas que arcam com juros altos.

— Estamos estudando uma segunda rodada para quem está adimplente e tem juros alto. Seja uma pessoa que é informal, por exemplo. O informal no país não tem uma renda fixa por mês, um salário recorrente, uma loja com um histórico de recorrência, de recebimento. Então, ele tem de ir lá ganhar o seu dia a dia de maneira pontual e errática. E ele é quem mais toma juros caros no país — disse o ministro da Fazenda.

Ele disse que a medida está em fase de preparação e deve ser anunciada até o início de junho.

— Nós estamos estudando uma linha para os informais para ser anunciada no fim de maio, começo de junho — completou.

O Novo Desenrola foi lançado pelo governo nesta segunda-feira. A primeira etapa é voltada para quem tem dívidas ativas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC). A renegociação deve ser feita diretamente com o seu banco, e já está disponível, segundo o ministro da Fazenda.

O programa também disponibilizará renegociações para dívidas financiadas pelo Fies. Dario disse nesta quarta que também estuda medidas para estimular a adimplência entre estudantes.

— Também aos adimplentes vai ser apresentado no futuro uma espécie de estímulo para que ele continue pagando em dia. E aqui é a discussão com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são os dois principais bancos que operam o Fies conosco — declarou.

Como funciona o Desenrola 2.0?

Crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

A dívida renegociada terá:

Descontos entre 30 a 90%;

Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês;

Até 48 meses de prazo;

Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela;

Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira;

Garantia do FGO.

Para entrar no Desenrola, a pessoa deve procurar os canais oficiais dos bancos.

Quem pode participar do Desenrola 2.0?

Brasileiros com renda até 5 salários-mínimos (R$ 8.105).

Qual será o desconto aplicado no Desenrola 2.0?

O percentual vai variar de acordo com a modalidade de crédito e o tempo de atraso, confira:

Rotativo do cartão de crédito e cheque especial:

Atraso de 91 a 120 dias: desconto de 40%

desconto de 40% Atraso de 121 a 150 dias: desconto de 45%

desconto de 45% Atraso de 151 a 180 dias: desconto de 50%

desconto de 50% Atraso de 181 a 240 dias: desconto de 55%

desconto de 55% Atraso de 241 a 300 dias: desconto de 70%

desconto de 70% Atraso de 301 a 360 dias: desconto de 85%

desconto de 85% Atraso de 1 a 2 anos: desconto de 90%

Crédito direto ao consumidor ou parcelamento do cartão de crédito:

Atraso de 91 a 120 dias: desconto de 30%

desconto de 30% Atraso de 121 a 150 dias: desconto de 35%

desconto de 35% Atraso de 151 a 180 dias: desconto de 40%

desconto de 40% Atraso de 181 a 240 dias: desconto de 45%

desconto de 45% Atraso de 241 a 300 dias: desconto de 60%

desconto de 60% Atraso de 301 a 360 dias: desconto de 75%

desconto de 75% Atraso de 1 a 2 anos: desconto de 80%

Quais são contrapartidas de quem aderir ao Desenrola 2.0?

Para famílias:

CPFs de quem renegociar dívidas por meio do programa fica bloqueado para acesso a casas de apostas digitais, as bets, e jogos eletrônicos por 12 meses.

Para as instituições financeiras:

Limpar o nome (desnegativar) de quem tem dívida de até R$ 100 e do crédito renegociado;

Destinar à educação financeira o equivalente a 1% do valor garantido pelo FGO;

Proibição de envio de recursos a casas de apostas via cartão de crédito, crédito parcelado, pix crédito e pix parcelado.

Como o FGO participará do Desenrola?

O Fundo garantirá o crédito novo para que famílias renegociem dívidas atrasadas e serão utilizados como fonte de recursos para o FGO:

Parcela do saldo já disponível (R$ 2 bi);

Novos aportes (autorização de aporte de até R$ 5 bi);

Utilização dos recursos não resgatados disponíveis na tesouraria do sistema financeiro (SVR), podendo mobilizar entre R$ 5 a R$ 8 bilhões.

Como será o uso do FGTS para quitar dívidas?

O Novo Desenrola traz como novidade a possibilidade de os trabalhadores usarem parcela da sua poupança no FGTS para reduzir seu endividamento;

Ao entrar no Desenrola, o trabalhador poderá usar 20% do saldo da conta ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas;

O requisito de só poderem acessar o FGTS após renegociar a dívida no Programa protege o trabalhador porque obriga a instituição a dar os descontos mínimos na dívida original;

A utilização do FGTS melhora a capacidade de as famílias renegociarem suas dívidas;

Os valores resgatados poderão alcançar o limite global de R$ 8,2 bilhões.

O que muda no consignado do INSS?

Acabam os 10% de margem exclusiva para cartão consignado e de benefícios (5% e 5%), e o limite de consignação total que antes era de 45% (5% do cartão de crédito, 5% do cartão de benefícios e 35% geral) passa a ser de 40%, limitando a participação do cartão consignado e de benefícios a no máximo 5% cada;

Ampliação do prazo da operação de 96 para 108 meses;

Fim da vedação à carência e permissão para que ela seja de até 90 dias;

Além da redução de 45% para 40%, haverá redução gradual da margem consignável de 2 pontos percentuais ao ano até atingir 30%.

O que muda no consignado do Servidor?

Acabam os 10% de margem exclusiva para cartão consignado, que é dívida cara, e o limite de consignação total que antes era de 45% (10% consignado do cartão e 35% geral) passa a ser de 40%, limitando a participação do cartão a no máximo 10%;

O prazo máximo da operação irá de 96 para 120 meses, diluindo o peso do pagamento da dívida no orçamento familiar do servidor;

Haverá autorização de carência de até 120 dias;

Além da redução de 45% para 40%, haverá redução gradual da margem consignável de 2 pontos percentuais ao ano até atingir 30%.

Como será a negociação no Fies?

Também haverá negociação para o Fies

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias:

Se o pagamento for à vista: desconto da totalidade dos juros e multas e de 12% do principal

desconto da totalidade dos juros e multas e de 12% do principal Se parcelar o pagamento (em até 150 vezes): desconto da totalidade dos juros e multas

desconto da totalidade dos juros e multas Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes fora do CadÚnico: desconto de até 77% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor.

desconto de até 77% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor. Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico: desconto de até 99% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor.

Mais de um 1 milhão de estudantes serão beneficiados com a renegociação de suas dívidas.

Como será o Desenrola 2.0 para empresas?

Microempresas (Procred/FGO):

As mudanças para as microempresas, que tem faturamento anual de até R$ 360 mil, serão:

A carência irá de máximos 12 para 24 meses. É mais fôlego ao microempreendedor que precisou de crédito;

O prazo máximo da operação subirá de 72 para 96 meses, diluindo o peso do pagamento da dívida no caixa do microempreendedor;

A tolerância no atraso para concessão de novos créditos subirá de 14 para 90 dias;

Aumento do valor total do crédito de 30% do faturamento (com teto de R$150 mil) para 50% (com novo teto em R$180 mil). É mais crédito barato para a empresa se financiar;

Para empresas lideradas por mulheres, o limite sobe de 50% do faturamento para 60% (com novo teto em R$180 mil).

Pronampe/FGO

Para atender micro e pequenas empresas, ou seja, empresas com faturamento anual até R$ 4,8 milhões por ano, as alterações no Pronampe serão:

A carência sairá de até 12 para até 24 meses, dando fôlego ao quem precisou de crédito;

O prazo máximo da operação subirá de 72 para 96 meses, diluindo o peso do pagamento da dívida no caixa da empresa;

A tolerância no atraso para concessão de novos créditos subirá de 14 para 90 dias;

Aumento do valor total do crédito de R$250 mil para R$500 mil. É mais crédito barato para a empresa se financiar.

Inadimplência precoce: Acesso a crédito dobra entre jovens e acende alerta

Como será o Desenrola Rural?

Além de famílias, estudantes e empresas, os agricultores familiares, também terão a chance de sair da dívidas. O Desenrola Rural fará a regularização de dívidas e a reinserção produtiva de agricultores familiares, facilitando o acesso ao crédito rural.

Como funciona?

Amplia o prazo do Desenrola Rural, permitindo que mais agricultores familiares renegociem e liquidem suas dívidas antigas.

Esses agricultores são sobretudo de baixa renda. Esses agricultores são, sobretudo, de baixa renda.

O Desenrola Rural já beneficiou cerca de 507 mil produtores e, com a reabertura do prazo até 20/12/2026, pode alcançar mais 800 mil agricultores familiares, totalizando 1,3 milhão de pessoas.

Como era a primeira versão do Desenrola 2.0?

Em 2023, a primeira versão do programa beneficiou mais de 15 milhões de pessoas, com a negociação de R$ 53 bilhões em dívidas de diferentes setores. A política ajudou a reduzir o endividamento.

Há um diagnóstico no governo de que os bons números da economia e do mercado de trabalho não estão se refletindo em ganho de popularidade para Lula já que parte relevante do orçamento vem sendo usada para pagar dívidas. Segundo o Banco Central, quase 30% (29,7%) da renda dos brasileiros está sendo consumida pelo pagamento de dívidas, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2005.

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