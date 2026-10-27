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Governo Federal Durigan diz que governador do Piauí é um 'excelente nome' para o Ministério da Fazenda "Não tem nenhuma definição. Esse é um assunto que o presidente vai se debruçar agora nas próximas semanas, nos próximos meses, para definir. E acho o nome do Rafael um excelente nome", disse o ministro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira (27) que o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), é “um excelente nome”. Nos últimos dias, Fonteles passou a ser citado como possível ministro da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito no domingo. Durigan afirmou, porém, que ainda não há definição sobre a equipe.

Piauí reelege Rafael Fonteles (PT) como governador no primeiro turno Foto: Governo do Piauí/Divulgação

"Não tem nenhuma definição. (...) Não tratamos de equipe. Esse é um assunto que o presidente vai se debruçar agora nas próximas semanas, nos próximos meses, para definir. E acho o nome do Rafael um excelente nome", disse o ministro.

Ele se reuniu com Lula no fim da segunda-feira (26) para tratar da reação do mercado ao resultado da eleição.

Fonteles foi reeleito no primeiro turno, em 4 de outubro, e comandou a Secretaria da Fazenda do Piauí entre 2015 e 2022. Em entrevista à GloboNews, o governador disse que nunca tratou de cargos com Lula e indicou que pretende cumprir o mandato no estado.

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