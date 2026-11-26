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Ministério da Fazenda Durigan diz que governo buscará em 2027 superávit primário crescente de 0,5% a 2% do PIB Ministro afirmou que o governo está chegando na conclusão de processo de desoneração da folha e fez menção à desoneração de combustível para fortalecer a economia brasileira

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu a necessidade de a equipe econômica continuar um trabalho de melhora da situação fiscal do Brasil para dar força à economia enfrentar os desafios domésticos e externos. "O trabalho do Ministério da Fazenda é um trabalho sempre bastante árduo", afirmou Durigan, durante evento da XP Asset, no período da manhã desta quinta-feira, 26. "Temos de melhorar o fiscal, dar força para a economia brasileira para enfrentar aos desafios domésticos e os desafios do exterior", acrescentou.

De acordo com ele, o governo vai buscar em 2027 superávit primário crescente de 0,5% a 2% do Produto Interno Bruto (PIB). "Dar resiliência à economia brasileira é trabalho diário", disse

Durigan afirmou que o governo está chegando na conclusão de processo de desoneração da folha e fez menção à desoneração de combustível para fortalecer a economia brasileira. Segundo ele, o governo vai seguir na linha de "rever super salários e privilégios de militares" e é fundamental trabalhar na qualidade do gasto.

"O que eu tenho pedido ao presidente é que a gente demonstre, com atos concretos, medidas apresentadas ao Congresso, que nós vamos ter um plano de voo contido dentro dos limites do arcabouço fiscal, com revisão do gasto obrigatório, uma série de instrumentos, revendo as injustiças do país", afirmou o ministro

Ele disse anda que há a intenção de dar qualidade aos programas sociais e aumentá-los em Lula 4.

Quanto ao avanço do projeto de lei complementar (PLP), ele afirmou que as medidas visam a dar mais qualidade à economia ao longo de 2027.

"Estamos no caminho de entregar compromisso de melhora gradual das contas públicas", afirmou o ministro. "Trabalho da equipe é ter superávit, mas também por qualidade econômica", acrescentou.

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