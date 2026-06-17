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MINISTRO DA FAZENDA Durigan diz que governo encontrará uma solução para ajudar o agronegócio brasileiro Segundo o ministro, é importante renegociação endereçar inadimplência do agro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o governo vai encontrar uma solução para ajudar o agronegócio brasileiro, sem ajudar quem não precisa. A declaração foi realizada durante participação em sessão das comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados.

"Nós temos vários pontos em comum, e eu vou dizer, o governo vai achar uma solução, junto com o Congresso, pra estender a mão e ajudar o agronegócio brasileiro. Qual é a minha preocupação, e eu volto a dizer, é a gente errar na dose da ajuda", afirmou o ministro.

Ele declarou ainda que, se a renegociação não obrigar o governo a ajudar quem não precisa, ele irá conversar sobre o tema.

Segundo o ministro, é importante renegociação endereçar inadimplência do agro, que cresceu, mas é preciso ser construtivo com renegociação de dívidas, para não atrapalhar o agro.

"Aumentou a inadimplência do agro, portanto nós precisamos olhar para renegociar a dívida e estender a mão pra quem tá inadimplente. Mas 95% do agronegócio brasileiro tá bem. 96% se for um pouco mais, 94%. Então, o que é importante que a gente faça? Que a gente olhe pra inadimplência do agro brasileiro, que são esses 6%", completou o ministro.

Bets

Durigan disse que o governo defende a responsabilidade fiscal e não necessariamente o Estado mínimo. E voltou a prometer endurecer regras contra bets, "com tolerância zero" comparada a do cigarro.

MEI

Durigan disse, ainda, que o governo deve apoiar o aumento do limite de contratação de funcionários para microempreendedores individuais (MEI), em parceria com o Congresso. A ideia é que essas pessoas jurídicas possam contratar mais uma pessoa.

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