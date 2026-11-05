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Ministério da Fazenda

Durigan diz que início da Reforma Tributária está mantido para janeiro de 2027

"Temos que vencer esse medo e o nosso sistema tributário é muito ruim e precisamos melhoras", afirmou o ministro da fazenda

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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que início da Reforma Tributária está mantido para janeiro de 2027O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que início da Reforma Tributária está mantido para janeiro de 2027 - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o início efetivo da Reforma Tributária está mantido para janeiro de 2027. Entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediram o adiamento.

"Toda programação é para que a gente comece a Reforma Tributária e faça a transição a apartir de janeiro de 2027. É claro que teve muita gente que atrapalhou a Reforma Tributária durante a eleição, muita desinformação e medo no setor produtivo. Então temos que vencer esse medo e o nosso sistema tributário é muito ruim e precisamos melhoras", disse Durigan.

A CNI enviou nesta quarta-feira (4) a Durigan, e ao ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, uma carta pedindo o adiamento.

A demanda reforça a pressão de outros setores, como o de serviços e da OAB
O documento foi enviado uma semana após o Tribunal de Contas da União (TCU) definir a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS, o tributo que vai substituir PIS, Cofins e parte do IPI) em 11,3%. Embora não haja menção a isso na carta, o nível assustou boa parte das empresas de diferentes segmentos e o incômodo que já chegou aos senadores, a quem caberá dar a palavra final sobre o tema.

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Na carta, a CNI elenca uma série de motivos para pedir o adiamento e a continuidade por todo o ano de 2027 do período de testes que está em curso. Entre as razões estão: regulamentação incompleta e instável da CBS, falta de regulamento do Imposto Seletivo e mudanças frequentes em notas técnicas publicadas pelos órgãos do governo; instabilidades na plataforma de apuração; indisponibilidade dos módulos de créditos e integração dos softwares empresariais com as plataformas públicas; dificuldades com documentos fiscais e operações específicas, entre outras.

A CNI alerta ainda para o risco de penalizações por erros operacionais que considera inevitáveis diante das dificuldades de adaptação, especialmente para as empresas de menor porte.

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