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Ministério da Fazenda Durigan diz que irá entrar em contato com os EUA para esclarecer classificação de facções Em entrevista à rádio CBN, o ministro da fazenda disse que o governo brasileiro está comprometido com o combate à estas organizações criminosas

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira (1) que deve entrar em contato com autoridades do governo dos Estados Unidos para esclarecer a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas.

Em entrevista à rádio CBN, Durigan disse que o governo brasileiro está comprometido com o combate à facções.

"Nós não vamos deixar de fazer esforços, essa semana eu devo entrar em contato com as autoridades dos Estados Unidos para esclarecer o que está acontecendo. O presidente Lula foi o primeiro a dizer que precisamos aumentar o combate deste tipo de organização criminosa, agora a gente vai colocar isso em risco agora? A troco de quê?", afirmou o ministro da Fazenda.

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