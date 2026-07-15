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TARIFAS Durigan diz que nova rodada de tarifas dos EUA não é inevitável Governo monitora possível taxação dos EUA e defende reciprocidade

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 15, que não considera inevitável a aplicação de uma nova rodada de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ele disse, entretanto, que o País vai se proteger e se fazer ser respeitado caso novas taxas sejam aplicadas.

"Não considero inevitável, preciso ter confirmação, até porque a gente tem razão", disse a jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda, em Brasília, ressaltando que o governo americano não confirmou a aplicação das taxas.

Durigan disse considerar lamentável que o Brasil seja punido mesmo tendo déficit comercial com os EUA e repetiu que, se necessário, o governo pode retomar o processo de reciprocidade por causa das tarifas.

"O que a gente tem de reciprocidade é um amplo consenso de País, não é do governo. O País vai se proteger, vai se fazer ser respeitado, desde que a gente confirme e tenha cuidado nos próximos passos", completou.

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