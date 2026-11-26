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BRASIL Durigan diz que novas medidas fiscais preveem contenção de gastos nos demais Poderes O ministro da Fazenda afirmou que é preciso aproveitar a janela de oportunidade no Congresso para aprovar novas medidas até o final deste ano

O ministro da Fazenda Dário Durigan afirmou que o plano de contenção de despesas começa pelo Executivo Federal, mas ressaltou que esse desafio e essa responsabilidade devem se estender aos demais Poderes (como o Legislativo) e a todos os entes da federação.



Ele confirmou que vem discutindo com o presidente Lula novas medidas para atacar o problema fiscal do país, estabilizar o crescimento da dívida e entregar superávits primários e crescente a partir de 2027, mas não revelou detalhes.

— A intenção é ter um resultado fiscal coletivamente superior para abrir espaço a investimentos e diminuir a rigidez do orçamento público — afirmou o ministro, que participou por vídeo da Annual Meeting da XP Asset, que acontece nesta quinta-feira, no Palácio Tangará, em São Paulo.

Durigan confirmou as medidas adicionais de ajuste vai acontecer este ano ainda, visando dar resiliência e estabilidade à economia a partir de 2027, além de aproveitar a janela de oportunidade para aprovação de medidas com o atual Congresso.



Ele disse que tem mantido diálogo com presidentes do Senado e da Câmara para explicar as novas medidas. Durigan reconheceu que o país deve crescer menos no ano que vem, mas garantiu que com os ajustes será possível dar as condições para que o país volte a crescer nos anos seguintes.

— Não vamos derrubar a taxa de juros a marretadas. Precisamos dar as condições para que ela caia — afirmou.





O recém-aprovado pacote fiscal de 2026 pelo Congresso, também chamado de "Plano Moretti", é visto pelo mercado financeiro apenas como um "primeiro passo" necessário para enquadrar o Orçamento de 2027, mas considerado insuficiente para estabilizar a dívida pública no longo prazo. A economia estimada fica entre R$ 45 bilhões a R$ 56 bilhões em 2027.

Durigan, entretanto, afirmou que não vê a nova composição do Congresso (com perfil mais oposicionista a partir de fevereiro) como um obstáculo para a pauta econômica. Ele lembrou que em 2023 existia a mesma incerteza e, ainda assim, o governo aprovou 80 medidas cruciais por meio do diálogo liderado pelo ministro Fernando Haddad.

— A agenda fiscal é uma proposta de país, não de pessoas e é boa interlocução com partidos de centro e centro-direita interessados em uma agenda não populista — disse.

O ministro disse que o governo está comprometido com resultados fiscais positivos a partir de 2027 e crescentes até 2030. A trajetória planejada busca um superávit primário que evolua de 0,5% do PIB até atingir a faixa de 1,5% a 2% do PIB.

Durigan reforçou que o foco central do orçamento deve ser a qualidade do gasto. Ele defendeu que a orientação é otimizar os recursos já aplicados em áreas sociais, infraestrutura e pessoal, sem falar em ampliação ou em desdobramento em novos programas, garantindo a eficiência das políticas públicas atuais.

Quanto ao arcabouço fiscal, o ministro enfatizou a necessidade de demonstrar um "plano de voo" contido rigorosamente dentro dos seus limites. Esse reforço, explicou, inclui a revisão de despesas obrigatórias e a correção de privilégios e injustiças do sistema, citando o combate aos supersalários e a revisão de aposentadorias de militares.

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda realizou revisões para baixo nas projeções, admitindo que o Brasil deve registrar um ritmo de expansão um pouco menor em 2027. De acordo com o Boletim Macro Fiscal, a projeção da para o PIB caiu de 2,0% para 1,9%.

Para fazer frente ao período de menor crescimento e lidar com a pressão dos juros altos, a estratégia do governo é enfrentar essa fase estabilizando a carga tributária, aprofundando a revisão de despesas obrigatórias e garantindo disciplina orçamentária para proteger a economia contra instabilidades domésticas e externas.

Precatórios e bets

Durigan garantiu que o governo não trabalha com a ideia de dar calote em precatórios e revelou que um trabalho de revisão promovido pela Advocacia-Geral da União (AGU) nos últimos meses anulou cerca de R$ 15 bilhões em precatórios expedidos de maneira irregular.

— O objetivo do governo é estabelecer controle qualitativo, evitar abusos e impedir que o Judiciário utilize os precatórios como uma "carta branca fiscal" sem limites — disse.

Durigan enfatizou que as ações adotadas pelo governo (como o fim da desoneração da folha, revisão de fundos offshore, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e subvenções de ICMS) buscaram a revisão de benefícios e privilégios, e não o aumento da carga tributária. Ele defendeu a estabilização da carga e propôs uma futura reorganização da tributação corporativa — incluindo temas como a revisão de títulos isentos e tributação de big techs —, para padronizar o sistema e permitir a desoneração da folha de pagamentos no futuro.

O ministro afirmou que a questão das apostas online incomoda a Fazenda desde 2023 e defendeu a proibição das bets. Ele informou que a restrição ao setor já indicou impactos positivos no varejo e atacado, monitorados via dados de PIX pelo Banco Central, além de contar com operações de combate a ilicitudes criminais em empresas do setor. O ministro defendeu a aprovação da Medida Provisória sobre o tema pelo Congresso ainda na atual legislatura.

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