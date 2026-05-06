Durigan diz que pauta de viagem aos EUA inclui discussão de tarifas e defesa do PIX
Estados Unidos abriu investigação comercial contra o Brasil que inclui o sistema de pagamento
O governo brasileiro deve discutir tarifas comerciais e fazer uma defesa do sistema de pagamento Pix no encontro entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump nesta quinta, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Durigan disse que a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, que inclui o Pix, será discutida com Trump.
— Há dúvidas sobre o Pix, por exemplo? Estamos à disposição para explicar. O Pix é uma infraestrutura de pagamento pública, que os EUA conhecem e tem algo parecido, eles tem ferramentas parecidas e entendem o que é. Nós precisamos afastar algum lobby indevido em relação ao Pix — afirmou.
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Dario integrará a comitiva presidencial que viaja na tarde desta quarta-feira para Washington. Lula será recebido por Trump na Casa Branca na quinta.
— Aumentar a cooperação para combater o crime organizado está na nossa pauta, tratar de tarifa e comercial internacional está na nossa pauta — completou o ministro.
Em fevereiro, a Suprema Corte americana derrubou o tarifaço de 50% de Trump que atingia produtos brasileiros. Mas dias depois da decisão, o presidente dos Estados Unidos fez questão de reafirmar que seu governo segue investigando o Brasil e a China por supostas práticas comerciais desleais.
Durante uma conversa telefônica em janeiro, Lula e Trump acertaram a visita do brasileiro aos Estados Unidos, mas a guerra contra o Irã adiou a viagem. O brasileiro tem criticado a ofensiva americana contra o país do Oriente Médio.