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Imposto de Renda Durigan diz que pediu à Receita sistema para acabar com necessidade de declaração de IR Hoje, fisco já disponibiliza a declaração pré-preenchida aos contribuintes

O ministro da Fazenda, Dario Dugiran, afirmou nesta terça-feira que pediu à Receita Federal que construa um sistema digital para permitir o fim da declaração de Imposto de Renda. Com isso, as informações seriam automatizadas e só precisariam ser validadas pelos contribuintes.

A declaração foi dada durante a reunião ministerial que marca a saída de ministros do governo Lula que pretendem disputar as eleições deste ano. Durigan, que era secretário executivo de Fernando Haddad, assumiu o cargo há duas semanas quando o petista anunciou a saída para poder disputar o governo de São Paulo.

— Presidente, tenho pedido para a Receita que a gente construa o sistema para logo, que a gente não precise declarar Imposto de Renda. Como temos um país informatizado, as informações dos bancos, das fontes de renda, dos planos de saúde, isso vai ser colocado no sistema e a pessoa tem que validar simplesmente. Nós temos que caminhar para isso, para um país com menos burocracia — afirmou o novo ministro da Fazenda.

Atualmente, o sistema da Receita já oferece aos contribuintes a declaração pré-preenchida, que já necessita de validação do contribuinte.

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