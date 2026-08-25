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MINISTRO DA FAZENDA Durigan diz que pejotização precisa ser ser corrigida: "Precisamos olhar isso de frente" Ministro da Fazenda sugere cobrar contribuição previdenciária de empresas que adotam a contratação de PJs como regra

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que é preciso corrigir “abusos” na contratação de funcionários como pessoas jurídicas (PJs) por empresas que não querem contribuir com a Previdência Social – devida na contratação formal, pela regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

"O que tenho dito sobre pejotização é que a gente precisa ser fiel e leal ao que a gente tem de marco (legal) aprovado no país. A pejotização é bem vinda quando você está, de fato, abrindo sua empresa. O empreendedor tem que ser valorizado e respeitado. O que nós não podemos ter é um empregado que está sendo contratado como PJ para não ter pagamento de contribuição previdenciária, esse abuso da forma precisa ser corrigido, a gente precisa olhar isso de frente", disse.

A fala foi feita durante debate entre representantes econômicos dos candidatos à presidência da República, promovido pela revista Exame e pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), nesta terça-feira (25). Durigan participou de maneira remota, representando o governo Lula (PT).

Mais cedo, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, Durigan defendeu que empresas que adotam a pejotização como regra paguem uma contribuição previdenciária extra para compensar a falta de contribuição pela não contratação de funcionários no regime CLT.

Segundo Durigan, há uma “série de estudos” em curso na Fazenda, que podem resultar em projetos de lei a serem enviados ao Congresso Nacional sobre o tema.

"Poderia se ter uma regra no País de uma porcentagem do que uma empresa contrata para ter a quantidade de pejotizado ou não. Eventualmente você tem uma empresa que tem 10% da sua força de trabalho pejotizada, de fato você está terceirizando um serviço, o que é da regra do jogo, é ok. Agora uma empresa que tem 80% da sua força de trabalho pejotizada, eventualmente pode ter que obrigar essa empresa a ter uma contribuição previdenciária para nivelar e poder oferecer para esses 80% de seus trabalhadores um futuro um pouco mais protegido do ponto de vista da Seguridade Social", sugeriu.

Atualmente, no modelo de contratação de PJ por uma empresa, é o próprio contratado que contribui com a Previdência Social por meio do pagamento mensal da taxa de Microempreendedor Individual (MEI) ou do Simples Nacional, no caso de empreendedores que faturam mais que o teto do MEI. A sugestão do titular da Fazenda é transferir esse recolhimento para quem contrata.

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