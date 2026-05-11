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preços Durigan diz que Petrobras deve 'ir reavaliando' preço dos combustíveis e pede aprovação de projeto Ministro se reuniu com presidente da companhia nesta segunda-feira (11)

O ministro da Fazenda Dario Durigan disse nesta segunda-feira (11) que a Petrobras deve seguir “reavaliando” o preço dos combustíveis em meio à alta internacional do barril de petróleo com a guerra no Oriente Médio. Ele ressaltou a importância da aprovação do projeto que prevê redução de impostos sobre os combustíveis para conter impactos ao consumidor.

Durigan se reuniu na manhã desta segunda com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, no Ministério da Fazenda. Segundo ele, na ocasião, Chambriard repassou perspectivas e avaliações do impacto da guerra no preço dos combustíveis no país.

Questionado se a empresa irá realizar um reajuste frente a uma eventual defasagem dos preços em relação à cotação internacional, o ministro da Fazenda afirmou que esta decisão é da estatal.

— Esse é um tema da Petrobras, eu não discuto isso com a Petrobras. O que eu tenho sentido é que há uma necessidade da Petrobras ir reavaliando esses preços e do lado do Estado é a gente ter esses mecanismos adicionais, para além de cumprir dentro da gestão da Petrobras a política de preço — disse a jornalistas nesta segunda.

O ministro da Fazenda disse que comunicou à Magda que o tema agora está com o Congresso, e que há expectativa de aprovação do projeto nesta semana no Congresso.

Segundo ele, o governo é contra um aumento do escopo do projeto, como vem sendo declarado pela relatora, deputada federal Marussa Boldrin (Republicanos-GO).

— Conversei com ela, conversei com o presidente Hugo e com outras lideranças da Câmara, não é o momento da gente ampliar o escopo, esse é um projeto de lei complementar urgente que deve ser votado rapidamente no Congresso, sem prejuízo de outras discussões que podem seguir em paralelo.

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