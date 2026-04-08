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agroepecuária Durigan diz que se comprometu a providenciar resposta para endividamento do agro Ele declarou que ouviu dos senadores que há problemas operacionais em uma linha de crédito lançada no fim do ano passado e que trabalhará para solucionar essa questã

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta quarta-feira (8) que se comprometeu com o Senado de providenciar uma resposta ao endividamento do agronegócio, principalmente do Sul do País. Ele se reuniu na Casa com senadores e com o presidente Davi Alcolumbre (União-AP). "Nos comprometemos prontamente a providenciar uma resposta nesse momento em que nós estamos preocupados com o endividamento do País, seja das famílias, seja das pequenas empresas, mas também do setor agro", afirmou.

Ele declarou que ouviu dos senadores que há problemas operacionais em uma linha de crédito lançada no fim do ano passado e que trabalhará para solucionar essa questão. Além disso, disse que terá diálogo para que os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS) e Jaques Wagner (PT-BA).

"Nós temos aqui alguns dias, algumas semanas para trabalhar o tema, o presidente Davi pediu para que a gente não avançasse sem o diálogo, portanto, a gente vai cumprir a etapa do diálogo para que em seguida o senador Renan, a senadora Tereza, junto com o senador Jacques Wagner, apresentem uma proposta ao Congresso, ao Senado Federal", completou.

Por fim, afirmou que há a possibilidade de uma nova medida provisória seja feita para, inclusive, corrigir entraves que existam.

"Nós vamos discutir nesses próximos dias, mas há, sim, uma possibilidade na linha do que foi a medida provisória, podendo, inclusive, corrigir alguns entraves que ela teve, ter também mais uma mão estendida às agricultoras do País", disse ele.

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