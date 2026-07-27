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Ministério da Fazenda

Durigan diz que tarifaço 'é absurdo', mas que o Brasil seguirá negociando com os EUA

Ministro disse que deve se encontrar em agosto com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, às margens das reuniões do G20, e que tentará argumentar novamente sobre o tema

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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o tarifaço 'é absurdo', mas que o Brasil seguirá negociando com os EUAO Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o tarifaço 'é absurdo', mas que o Brasil seguirá negociando com os EUA - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, voltou a falar nesta segunda-feira, 27, sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco. Durigan afirmou que o tarifaço "é absurdo" e que não está baseado em fatos - mas reforçou que o Brasil continuará na mesa de negociações.

O ministro disse que deve se encontrar em agosto com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, às margens das reuniões do G20, e que tentará argumentar novamente sobre o tema. "Vou levar todos os nossos argumentos respeitosos, como sempre, mas eu acho que depois da eleição isso aí se resolve, de uma forma ou de outra", declarou.

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Durigan avaliou que a taxa de juros recorde dos EUA interfere na política monetária no Brasil e no mundo. Disse, ainda, que não se incomoda que digam que ele é mais técnico ou político, porque "os temas andam juntos".

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