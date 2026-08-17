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Governo Federal Durigan diz que ter juros civilizados no país é caminho para discutir a questão fiscal e crédito Ministro da Fazenda participou da 27ª Conferência Anual do Santander, em São Paulo

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira que ter 'juros civilizados' é um dos caminhos para discutir a questão fiscal no Brasil, assim como a oferta de crédito. Para ele, os juros são o principal problema do país. Durigan participou da abertura da 27ª Conferência Anual do Santander, que acontece em São Paulo.

O ministro afirmou que trata-se do "desafio do custo do dinheiro", tanto para o Tesouro, que emite e vende títulos, quanto para a sociedade como um todo. Ele defendeu que a política fiscal é uma das frentes em que o governo tem maior capacidade para atuar e melhorar as condições econômicas, contribuindo para a queda dos juros.

"Nós vamos ter que endereçar a questão dos juros. Ainda que a gente considere uma série de medidas que explicam ou justificam o juro alto, o que está mais no controle do Estado é a condição fiscal. É a trajetória fiscal que tem que continuar sendo aperfeiçoada", disse.

O ministro garantiu que o governo espera colaborar para reduzir os juros, além do prêmio de risco do país.

"Como fizemos um ajuste de aproximadamente dois pontos percentuais do PIB, nesta gestão, esse desafio precisa ser replicado daqui para a frente. E, ao demonstrar que nós vamos fazer isso, eu espero que a gente avance para a etapa de redução da taxa de risco", disse. E continuou:

O ministro tem conversado com o mercado financeiro e investidores para explicar que o ajuste das contas públicas não ficará para o próximo mandato.

"É dar essa tranquilidade, na linha do que já enviamos para o Congresso. Se a gente pegar todas as Leis de Diretrizes Orçamentárias desde 2023, temos projetado um caminho para o superávit fiscal, desde sempre", afirmou o ministro, que disse que o governo vai perseguir a trajetória de resultado fiscal prevista no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

"Nós praticamente zeramos o déficit público", afirmou.

O ministro disse que o governo colocou duas travas “importantíssimas” para o crescimento dos gastos obrigatórios, que devem ter um impacto de R$ 10 bilhões em 2027 e crescente nos próximos anos.

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