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Ministério da Fazenda

Durigan diz que vai apresentar medidas para perseguir centro da meta fiscal

Atualmente há uma banda de -0,25% do PIB a 0,25%, quando for necessário fazer um contingenciamento

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O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que vai apresentar medidas para perseguir centro da meta fiscalO Ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que vai apresentar medidas para perseguir centro da meta fiscal - Foto: Washington Costa/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira (27) que o governo vai apresentar uma medida para perseguir o centro da meta fiscal. Ele também afirmou esperar "racionalidade" do mercado financeiro, diante do derretimento dos ativos na véspera.

Atualmente há uma banda de -0,25% do PIB a 0,25%, quando for necessário fazer um contingenciamento. Atualmente, essa contenção é feita observando o piso.

A meta fiscal de 2027 é de 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB), ou R$ 73,2 bilhões, mas o limite de tolerância inferior é positivo em R$ 36,6 bilhões. O Orçamento foi enviado ao Congresso em agosto com a previsão de superávit de R$ 83,4 bilhões em 2027 — numa conta que deduz despesas como parte dos precatórios. Considerando todos os gastos, o superávit previsto caía para R$ 18,6 bilhões.

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Como mostrou O GLOBO, a medida é vista como necessária por analistas para melhorar o resultado primário, interromper o crescimento da dívida bruta — que subiu mais de 11 pontos no governo Lula 3, para 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB) —, e contribuir para a queda dos juros básicos da economia (Selic).

Durante a campanha, o ministro da Fazenda disse que o governo faria a sua parte no controle das contas públicas para baixar os juros, considerado a “última milha” do ajuste fiscal. Em conjunto com o Desenrola 3.0, que pretende limpar o passivo financeiro das famílias, a equipe de Lula avalia que a queda estrutural dos juros vai permitir uma normalização do mercado de crédito.

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