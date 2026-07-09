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COMBUSTÍVEIS Durigan: é preciso cautela na retirada de subsídios de combustíveis, com nova alta do petróleo Alta nos combustíveis está mantida e deve ocorrer nos próximos dias, diz ministro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (9) que é preciso cautela na retirada de subsídio dos combustíveis com uma nova alta no petróleo e que gostaria de retirar parte das medidas para gasolina na próxima semana. Ele concede entrevista à Rádio Gaúcha.

"Ontem (quarta-feira, 8) o petróleo voltou a subir para US$ 80 e aí temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina, vou analisar a retirada na próxima semana porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo. Semana que vem, a depender da situação, o que eu gostaria de fazer é retirar o subsídio da gasolina seja parcial ou totalmente como próximo passo", afirmou.

Durigan declarou ainda que a alta nos combustíveis está mantida e deve ocorrer nos próximos dias. Ele disse que o cancelamento da reunião do Conselho nacional de Política Energética (CNPE) foi por conta da guerra e que o aumento da mistura está garantido.

"Foi suspensa ontem em razão da guerra. Como a gente estava com a mudança nos indicadores, nos preços, durante a reunião, a gente vai aguardar para fazer essa avaliação e ver se tem alguma outra medida que estamos estudando que seria necessária no CPNE isso não afeta a decisão do E32", completou.

Biodiesel

Sobre biodiesel, ele afirmou que a discussão é mais técnica, sobre se a atual infraestrutura dos carros receberia bem uma mistura maior no diesel, mas que o governo quer ter aumento do biodiesel no diesel ainda este ano.

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