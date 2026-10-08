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bets Durigan: Flávio e sua equipe defendem os jogos de azar, governo Lula está mostrando ser contra O ministro defendeu ainda o trabalho que o governo tem feito de combate aos sites ilegais de apostas que têm surgido desde a proibição

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (8) que o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, e sua equipe econômica são defensores dos jogos de azar, enquanto o governo Lula tem mostrado ser contra, aproveitando o momento eleitoral para pautar a proibição.

"O que Flávio e a sua equipe estão dizendo é que defendem o jogo e querem achar um caminho para trazer o jogo para o País. O Flávio mesmo já tinha apresentado Proposta de Emenda Constitucional sobre cassino e o governo Lula está dizendo que é contra o jogo no País", disse Durigan em entrevista à CNN Brasil "Em um momento de normalidade de discussão das pautas com o Congresso, seria praticamente impossível aprovar uma proibição do jogo", defendeu.

O ministro defendeu ainda o trabalho que o governo tem feito de combate aos sites ilegais de apostas que têm surgido desde a proibição, fiscalização que, segundo ele, já levou à derrubada de 12 mil sites desde a publicação da Medida Provisória.

"O que nós estamos conseguindo fazer é identificar os poucos CNPJs que estão por trás desses milhares de sites, que não são muitos, são poucas empresas que seguem incidindo nessa ilegalidade, e menos ainda as instituições de pagamento que operam para esses CNPJs", disse o ministro sobre o trabalho de inteligência que vem sendo feito. "Quando a gente consegue chegar no 'follow the money', seguindo o dinheiro de que instituições de pagamento estão recebendo esses dinheiros de apostas, a gente consegue asfixiar", completou.

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