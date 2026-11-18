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Ajustes Durigan: governo aproveitou janela de oportunidade para aprovar PLP, mas ajuste não para por aí Ministro afirma que governo irá mostrar compromisso fiscal a partir de 2027 ao mercado

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (18), que o governo quis aproveitar a janela de oportunidade para aprovar um ajuste fiscal. Declarou que vai mostrar o compromisso fiscal a partir de 2027 ao mercado, com superávit no ano que vem e um resultado maior em 2028.

"Devemos ver isso como um primeiro passo e não como um anúncio propriamente dito do governo de que estamos apresentando ao Congresso o plano para os próximos anos. Acho que isso é muito importante considerarmos.

E nesse tópico específico, meu ponto de vista é que devemos aproveitar todas as oportunidades", afirmou Durigan, durante apresentação virtual na 16ª Edição do Bradesco BBI CEO Fórum.

Ele afirmou que a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) do ajuste fiscal não significa que o processo para por aí. Segundo ele, deve haver medidas fiscais adicionais.

"Isso não significa que não vamos apresentar como governo ou com os novos ministros que serão anunciados pelo presidente Lula novas medidas ou medidas adicionais mais estruturais para mostrarmos a todos, especificamente ao mercado, que nossos compromissos para os próximos anos, os resultados de superávit que vamos alcançar a partir de 2027, vão estar em crescimento", completou o ministro.

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