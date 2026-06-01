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Desenrola

Durigan: governo em breve terminará conversas e anunciará o Desenrola para adimplentes

Durigan afirmou que a ideia é impedir que as pessoas migrem para a inadimplência devido a juros muito altos nas suas dívidas

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Ministro da Fazenda, Dario DuriganMinistro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Washington Costa/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 1º de junho, que o governo deve terminar em breve conversas internas e com instituições financeiras sobre a nova etapa do programa Desenrola, voltada para a renegociação de dívidas de adimplentes.

Em entrevista ao canal SBT News, Durigan afirmou que a ideia é impedir que as pessoas migrem para a inadimplência devido a juros muito altos nas suas dívidas.

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"Estamos querendo fazer uma ajuda para que continuem pagando", explicou o ministro da Fazenda, sem fornecer mais detalhes sobre a medida.

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