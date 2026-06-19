MINISTRO DA FAZENDA
Durigan: juridicamente não cabe falar em compensação para empresas com fim da 6x1
PEC foi aprovada na Câmara e em discussão no Senado
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, repetiu nesta sexta-feira, 19, que não faria sentido debater uma compensação às empresas pelo fim da escala de trabalho 6x1, já aprovada na Câmara e em discussão no Senado.
"O empregador não era o dono daquele direito, que perde o direito e merece uma compensação, é um desvio falar isso", disse o ministro, em entrevista ao Jota.
Leia também
• Durigan: não há outra solução para o BRB além da que foi tomada com aporte do GDF
• Durigan diz que STF deve editar súmula contra 'pautas-bomba', exigindo compensação para gasto
• Durigan anuncia ação para bloquear recursos de bet ilegal e envio ao Fundo de Segurança Pública
E destacou: "Juridicamente, não cabe falar em compensação."