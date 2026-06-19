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MINISTRO DA FAZENDA

Durigan: juridicamente não cabe falar em compensação para empresas com fim da 6x1

PEC foi aprovada na Câmara e em discussão no Senado

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Ministro da Fazenda, Dario DuriganMinistro da Fazenda, Dario Durigan - Foto: Washington Costa/MF

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, repetiu nesta sexta-feira, 19, que não faria sentido debater uma compensação às empresas pelo fim da escala de trabalho 6x1, já aprovada na Câmara e em discussão no Senado.

"O empregador não era o dono daquele direito, que perde o direito e merece uma compensação, é um desvio falar isso", disse o ministro, em entrevista ao Jota.

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E destacou: "Juridicamente, não cabe falar em compensação."

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