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MINISTRO DA FAZENDA Durigan: juridicamente não cabe falar em compensação para empresas com fim da 6x1 PEC foi aprovada na Câmara e em discussão no Senado

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, repetiu nesta sexta-feira, 19, que não faria sentido debater uma compensação às empresas pelo fim da escala de trabalho 6x1, já aprovada na Câmara e em discussão no Senado.

"O empregador não era o dono daquele direito, que perde o direito e merece uma compensação, é um desvio falar isso", disse o ministro, em entrevista ao Jota.

E destacou: "Juridicamente, não cabe falar em compensação."

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