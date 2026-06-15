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tarifaço Durigan: Lula deve ou mandar uma carta, ou ligar para Trump sobre tarifas Segundo o ministro, todas as conversas com autoridades americanas até agora indicaram que os problemas entre os países seriam setoriais

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve enviar uma carta ou ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para falar sobre a possibilidade de imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Essas taxas foram recomendadas pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), mas ainda não foram implementadas.

"Eu também já disse que estou à disposição para falar com o Scott Bessent (secretário do Tesouro dos EUA)", disse Durigan, durante uma entrevista à Warren Investimentos gravada na última sexta-feira e divulgada nesta segunda-feira, 15. "O Márcio Elias Rosa (ministro do Desenvolvimento) está falando com o representante de comércio dos EUA, Jameson Greer. Eles já estavam marcando a agenda", afirmou Durigan.

O ministro repetiu que o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, o que elimina argumentos econômicos para a imposição de tarifas gerais.

Segundo o ministro, todas as conversas com autoridades americanas até agora indicaram que os problemas entre os países seriam setoriais, envolvendo o tratamento das big techs, por exemplo.

"Se são questões pontuais e setoriais, vamos fazer o debate pontual e setorial", defendeu o ministro, afirmando que o Brasil vai levar os seus "melhores argumentos" às autoridades norte-americanas para tentar evitar a efetivação das tarifas.

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