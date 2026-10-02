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Bets Durigan: movimentação diária para bets rodava em torno de R$ 600 mi; é nula desde sábado Ministro afirma que movimentação diária das bets zerou após MP proibir operação no país

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira (2), que a movimentação diária das casas de apostas girava em torno de R$ 600 milhões por dia e agora, uma semana depois da edição de uma Medida Provisória (MP) que proibiu a operação das bets no País, essa movimentação é nula.

"A fiscalização tem avançado e a gente tem obtido bons números que mostram a eficiência com que o governo tem tratado a repressão às apostas online", disse Durigan a jornalistas. "

O primeiro dado muito importante que a gente recebeu em parceria com o Banco Central é que a movimentação diária nas casas de apostas antes de sexta-feira passada rodava em torno de R$ 600 milhões por dia.

E essa é uma movimentação que deixou de existir a partir de sábado, no dia seguinte à entrada em vigor da Medida Provisória."

O titular da Fazenda se reuniu pela manhã com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

Também participaram da agenda o secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, a secretária de Prêmios e Apostas, Daniele Cardoso, o executivo da Justiça, Ademar Borges, e o secretário nacional de Direitos Digitais, Victor Oliveira Fernandes.

Segundo Durigan, as empresas de bets, até então autorizadas, informaram à Fazenda que tinham nas suas contas, até sexta-feira passada, um saldo de R$ 2,1 bilhões. Houve redução de mais de 30%, que atualmente leva para um patamar de R$ 1,400 bilhão nesse saldos remanescentes.

Ele também disse que foram identificadas 48 contas de apostadores com saldo acima de R$ 500 mil. Ele afirmou que será feita uma análise pormenorizada dessas contas, para entender o alto volume de recursos.

"Quando a gente olha os perfis que foram derrubados, os grupos de redes de mensageria (incluindo Telegram, TikTok e outras plataformas) que foram derrubados, influenciadores que foram tirados do ar, a gente percebe que eles influenciavam, eles impactavam, até 3,5 milhões de usuários digitais que passam agora a não receber esse incentivo do jogo pelas redes sociais e pelas plataformas de mensageria", completou o ministro.

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