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FAZENDA Durigan nega, em entrevista, qualquer medida de controle de preços Segundo Durigan, tanto o Banco Central, quando o governo têm feito seus papéis para tentar controlar o ritmo de aumento dos preços da economia

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou nesta quinta-feira (18) que o governo estude qualquer medida de controle de preços diante da escalada da inflação de alimentos às vésperas da eleição presidencial. Ele concede entrevista ao portal Metrópoles.

"Não há que se falar em controle de preços, esse tema é estranho aos meus objetivos no Ministério da Fazenda", disse Durigan, lembrando que as ações recentemente adotadas pelo governo - como as medidas para impedir uma alta forte dos combustíveis - não lançaram mão desse expediente.

Ele repetiu, também, que a inflação está controlada quando comparada ao histórico brasileiro, embora haja um descontentamento sobre o nível de preços. Segundo Durigan, tanto o Banco Central, quando o governo têm feito seus papéis para tentar controlar o ritmo de aumento dos preços da economia.

"Este é um ano de eleição e nós estamos fazendo um bloqueio de R$ 23 bilhões no orçamento, em grande medida para sinalizar que tem uma trajetória fiscal contratada, projetando um superávit para o ano que vem, que deve ajudar a política monetária, para que ela cumpra o seu papel de maneira mais eficiente", afirmou.

Bets ilegais

Na entrevista, o ministro também disse que haverá "novidades muito em breve" de operações contra empresas de aposta digital, as bets, que operam ilegalmente. A ideia, disse ele, é combater a prática por meio do bloqueio de bens, em uma atuação não apenas pela via administrativa.

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