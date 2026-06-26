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FAZENDA Durigan nega que medidas de estímulo geram risco de inflação Em Pequim, ministro da Fazenda reage a relatório do BC e culpa guerra do Irã por pressão inflacionária

As medidas de estímulo econômico implementadas pelo governo não geram pressão inflacionária, afirmou nesta sexta o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segundo ele, o que gera risco de inflação hoje no Brasil é a guerra no Irã, pelo aumento no preço do combustível. Um relatório do Banco Central (BC) divulgado na quinta-feira, trouxe indicações de que o aumento do consumo estimulado pelas políticas de crédito e fiscais do governo poderiam ter um impacto de alta de preços.

— As medidas de estímulo são limitadas, elas não têm o condão de afetar a macroeconomia brasileira. O que afeta a inflação hoje é a guerra no Irã — disse o ministro.

Em conversa com jornalistas em Pequim, onde cumpre agenda oficial, Durigan afirmou que o comunicado do BC tem “menções genéricas”, mas não faz referência a políticas específicas de estímulo do governo, como o Move Brasil.

Por outro lado, disse ele, o relatório “tem um reconhecimento de que a política monetária restringiu a atividade econômica do país”, uma referência a sua convicção de que há espaço para novos cortes de juros.

— É claro que a inflação é uma preocupação minha, do presidente, do governo como um todo. Tanto que a gente tem a menor taxa de inflação para um mandato presidencial. E vamos fechar, mesmo com guerra, com a menor taxa de inflação [da história] — disse.

Ele rejeitou a interpretação de que há risco inflacionário em políticas de estímulo como o Move Brasil, programa do governo federal que disponibiliza crédito para taxistas e motoristas de aplicativo na compra de carros zero km a juros abaixo das taxas do mercado.

Para Durigan, o governo tem se empenhado no combate à inflação, como demonstram as medidas de controle dos preços de combustíveis e o bloqueio de R$ 23 bilhões no orçamento “em vez de fazer PEC Kamikaze”.

— A inflação no Brasil é transmitida em especial pelo aumento de preço de combustível. Se você pegar, quando a guerra eclode, em março deste ano, o preço do diesel e da gasolina subiu muito. Mesmo a Petrobras não tendo reajustado o preço da gasolina, o que não dá motivo para ter um reajuste das distribuidoras que recebem da Petrobras mais de 90% da produção de gasolina no país. Mesmo assim, você teve um aumento substancial de gasolina.

Na conversa com os jornalistas, em Pequim, Durigan também afirmou que irá propor medidas mais rigorosas para ampliar os alertas sobre os danos causados pelas bets, as casas de apostas de quota fixa. Segundo o ministro, a Fazenda vê com preocupação o risco de abusos na publicidade das bets.

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