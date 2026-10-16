A- A+

escala 6x1 Durigan: Ônus do fim da 6x1 para empresários é minoritário, governo vê impacto linear Quando questionado se o governo já tem medidas mais imediatas para a transição, Durigan afirmou que já há uma previsão para linhas de crédito específicas

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta sexta-feira (16) que o governo vê impacto linear nos empresários com o fim da escala 6x1 e já planeja linhas de crédito específicas para as transições, tanto da redução da jornada de trabalho quanto da reforma tributária.

"Nós vamos analisar qual é o impacto que tem, porque se não é na microempresa, na empresa que fatura menos ou fatura mais, você tem um impacto linear dentro dos empresários", disse Durigan em entrevista ao vivo à TV Band. "É possível que a gente faça sim uma espécie de linha de crédito ou de capacitação para inovação, porque parte importante de outros países que já passaram por esse processo foi trazer ganho de produtividade", completou.

Quando questionado se o governo já tem medidas mais imediatas para a transição, Durigan afirmou que já há uma previsão para linhas de crédito específicas, tanto da reforma tributária quanto do fim da jornada 6x1. O objetivo, segundo ele, é apoiar "empresas que têm, de alguma maneira, mais peso dessa mudança".

Durigan afirmou que o governo segue analisando o impacto nos empresários e vê ônus minoritário para a classe. "No Brasil inteiro, seja empresa pequena ou seja ela grande, 68%, 70% dos empregos já estão fora do 6x1", disse o ministro.

Veja também