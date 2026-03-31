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DECLARAÇÃO Durigan pede à Receita fim das declarações do IR, com substituição por validação de dados "Nós temos que caminhar para isso, nós temos que caminhar para um País com menos burocracia", disse o ministro

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 31, durante a reunião ministerial convocada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pediu para a Receita Federal informatizar o sistema de declaração do Imposto de Renda para que os contribuintes deixem de fazer a declaração anual.

"Eu tenho pedido para a Receita, é que a gente construa um sistema, para logo, que a gente não precise declarar mais Imposto de Renda. Como nós temos um País informatizado, as informações dos bancos, das empresas, do plano de saúde, isso tudo vai sendo colocado no sistema e a pessoa tem que validar, simplesmente. Nós temos que caminhar para isso, nós temos que caminhar para um País com menos burocracia", disse o ministro.

Combustíveis

Durigan também indicou que todos os governadores podem concordar com a proposta de subvenção do ICMS sobre o diesel, que é uma das medidas apresentadas pelo Planalto para conter o aumento do combustível devido à guerra no Oriente Médio.

"Ontem, falando com os vários governadores, estamos muito próximos de ter unanimidade dos Estados aderindo à proposta do presidente Lula. O que mostra que, se por um lado tem discurso político de quem às vezes não reconhece, de outro, do ponto de vista concreto, há um reconhecimento fático, pragmático do trabalho que foi inclusivo e que foi respeitoso", comentou ele.

Atividades com a PF e Ministério da Justiça

O novo ministro da Fazenda também declarou que a pasta vai seguir fazendo atividades conjuntas com a Polícia Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para combater o crime organizado. Seguindo a orientação de Lula, a repressão vai visar o "andar de cima".

"Vamos seguir atuando mais em parceria com a Polícia Federal e com o Ministério da Justiça para que a gente, minimamente, trate com inteligência a questão do crime organizado e faça um enfrentamento duro e rigoroso do crime, especialmente no andar de cima", disse Durigan.

Balanço

A reunião ministerial convocada por Lula é a primeira do ano e feita com o intuito de apresentar um balanço dos ministros que vão deixar a Esplanada por causa do prazo de descompatibilização dos cargos. Quem for disputar as eleições em outubro, precisa deixar cargos no Executivo até o sábado, 4.

No encontro, o presidente também apresentou os sucessores em pastas cujo futuro já está definido.



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