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FAZENDA Durigan: próximos passos são reduzir gasto obrigatório, endurecer arcabouço e modernizar Estado Para o ministro, o governo precisa "seguir transformando regras internas" para diminuir o gasto obrigatório

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, classificou nesta segunda-feira (27) como próximos passos na agenda econômica do País a pauta da diminuição dos gastos obrigatórios, o endurecimento do arcabouço fiscal e a modernização do Estado. Foi também argumentado que, no cenário de queda da taxa básica de juros cair no país, haverá "um boom" de investimentos no País Ele falou em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco.

"Qual é o próximo passo? Diminuir o gasto obrigatório, manter a nossa regra de gasto do arcabouço, ou mesmo endurecê-la um pouco mais para dar esse sinal de credibilidade. E modernizar o Estado Nós temos que acabar com a declaração de imposto de renda, as notas fiscais têm que ser unificadas na nova reforma tributária, sem trabalho para as pessoas, sem o Estado ser um estorvo. O Estado tem que ser solução, tem que ser útil para as pessoas", declarou.

Durigan fez ainda uma avaliação de causa e efetiva sobre as medidas para o controle das contas públicas. Para ele, o governo precisa "seguir transformando regras internas" para diminuir o gasto obrigatório. Caso contrário, o presidente só "apertará o botão", disse em referência ao aumento das despesas não discricionárias.

Na entrevista, o ministro da Fazenda classificou o presidente da Argentina, Javier Milei, como "palhaço" ao comentar sobre as falas do chefe de Estado do país vizinho com ataques ao governo brasileiro. Milei chegou a dizer que confia em Flávio Bolsonaro (PL) para "conseguir parar a escória socialista".

"Não dá para entrar na onda que o Brasil vai virar o apocalipse e vai ter problema", avaliou Durigan ao comentar sobre os indicadores econômicos positivos da economia brasileira, incluindo mínima na taxa de desemprego. Ele ponderou ainda que os desafios da economia brasileira ainda não estão resolvidos, como taxas de juros elevadas e endividamento.

Com custo de crédito alto, a economia tende a desacelerar. Ainda assim, não há recessão projetada. Logo, na avaliação do ministro, falar em recessão é um exagero. "Me parece que eleições são usadas para forçar a barra", mencionou.

Cenário fiscal

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta segunda-feira, que há um desafio importante para o fiscal do País que é de trajetória e prometeu buscar soluções para uma dinâmica mais sustentável para os gastos públicos. Durigan garantiu que a situação fiscal do País para o próximo governo será melhor que a encontrada por ele e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nós temos um importante desafio nas contas públicas de trajetória. Não é um desafio urgente, iminente, que vai quebrar o País ano que vem, porque não se trata disso. Se trata de, prontamente, de maneira urgente, apresentar soluções que mostrem uma trajetória do gasto público brasileiro que seja mais sustentável com a realidade do País", afirmou, em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco.

Segundo Durigan, o Congresso tinha uma lista de pautas-bomba para serem votadas esse ano que foram travadas graças ao seu trabalho na Fazenda. Ele disse ainda que a taxa de juros alta é um problema e se resolve com ajuste fiscal, buscando eficiência

"Veja que o Congresso Nacional tinha uma lista de projetos para votar até o primeiro semestre. Não votou, graças ao meu trabalho aqui em Brasília" disse.

Ele repetiu que mandará o Orçamento de 2027 sem surpresas e que os gastos públicos, com o da Secretaria de Comunicação Social (Secom) são previstos e seguem os limites fiscais, sujeitos, inclusive, a bloqueios orçamentários.

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