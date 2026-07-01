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BRASIL Durigan: quem tem que cuidar de segurança pública no Brasil são os brasileiros A posição do Brasil, emendou o ministro, é que outros países contribuam a esse combate dentro da cooperação internacional

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reagiu às primeiras sanções do governo americano contra brasileiros e empresas por suposto elo com o Primeiro Comando da Capital (PCC).



"Quem tem que cuidar de segurança pública no Brasil, são os brasileiros. É a polícia brasileira, são os investigadores brasileiros, é o Coaf Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é a Receita Federal", disse o ministro em entrevista à Record, que teve trechos exibidos pelo Jornal da Record.

A posição do Brasil, emendou o ministro, é que outros países contribuam a esse combate dentro da cooperação internacional, compartilhando informações que possam contribuir com a repressão a criminosos.





"E se eles americanos a pretexto de quererem combater o Comando Vermelho e o PCC atingirem uma empresa legal? Esse é o problema, o cidadão não sabe como recorrer", afirmou o ministro. Hoje, o governo americano anunciou as primeiras sanções contra brasileiros e empresas por suposto elo com o PCC desde que a facção foi classificada pelos Estados Unidos como organização terrorista internacional.

As sanções atingem dois brasileiros, três empresas sediadas no Brasil e uma companhia em Portugal por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Segundo o governo americano, o grupo movimentou mais de US$ 30 milhões provenientes do tráfico internacional de drogas e de outras atividades ilícitas.

No comunicado do Departamento do Tesouro, o governo Trump voltou a chamar o PCC de "maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental" e afirmou que a facção representa uma "ameaça significativa à segurança nacional dos EUA". Além disso, acusou o PCC de utilizar o sistema financeiro americano para lavar dinheiro

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